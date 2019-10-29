Родственники рассказали о состоянии рязанки, избитой мужем-священником. Двоюродная сестра женщины Юлия Яковлева рассказала, что у пострадавшей лучше, но у нее еще болит голова, сообщает РБК .

«Заложенность, отек носа остался… Любовь сейчас у меня в доме», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, Любовь Покровская беседовала со следователями и представителями инспекции по делам несовершеннолетних. Детали разговора она не знает.

Также Яковлева прокомментировала сообщения об его отстранении от службы. «Я знаю про отлучение временное, думаю, что для него это хорошо, но я не уверена, что это точно его исправит, и что будет через год — тоже под большим вопросом. Алкоголь — это болезнь в его случае, а я не видела у него желания вылечится», — заявила она.

Двоюродный брат Любови Артем Балонин отметил, что раньше женщина не жаловалась на побои.

«На любой синяк говорила — что-то бытовое», — добавил он.

Напомним супруга Владимира Покровского написала заявление в полицию. Ранее родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник бил жену на глазах у четырех детей.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении « феминистским вбросом ».