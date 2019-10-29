Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:41, 29 октября 2019 69
 0    0

Поликлинику рязанской больницы №10 должны отремонтировать к декабрю

Поликлинику рязанской больницы №10 должны отремонтировать к декабрю

Ремонт поликлиники рязанской больницы №10 должны закончить в начале декабря. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Стоимость работ оценили в 11 млн 900 тысяч рублей, деньги выделили из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

На эти средства намерены полностью отремонтировать помещение поликлиники, входную группу, сделать отмостку здания и запасной выход. Здесь также заменят окна и двери, частично заменят системы тепло- водо- и энергоснабжения.

Кроме того, предполагается провести частичную перепланировку. Аптечный киоск перенесут из холла, на его месте оборудуют современную зону ожидания.

По словам главврача Ольги Быстровой, сейчас подрядчик работает качественно, аккуратно и оперативно, однако по контракту предусмотрено устранение недоделок за его счет. Ремонт начался в середине октября, окончание намечено на 4 декабря.

Напомним, ранее рязанка жаловалась на рваные простыни и сорочку в роддоме №4, который является частью 10-й больницы. После этого прокуратура провела проверку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 158
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 6 938
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 729
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 2 450
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
8:39, 24 октября 2019 2 761
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум