Поликлинику рязанской больницы №10 должны отремонтировать к декабрю

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Ремонт поликлиники рязанской больницы №10 должны закончить в начале декабря. Об этом сообщил
Стоимость работ оценили в 11 млн 900 тысяч рублей, деньги выделили из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
На эти средства намерены полностью отремонтировать помещение поликлиники, входную группу, сделать отмостку здания и запасной выход. Здесь также заменят окна и двери, частично заменят системы тепло- водо- и энергоснабжения.
Кроме того, предполагается провести частичную перепланировку. Аптечный киоск перенесут из холла, на его месте оборудуют современную зону ожидания.
По словам главврача Ольги Быстровой, сейчас подрядчик работает качественно, аккуратно и оперативно, однако по контракту предусмотрено устранение недоделок за его счет. Ремонт начался в середине октября, окончание намечено на 4 декабря.
Напомним, ранее рязанка
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