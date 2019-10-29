RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Пьяный рязанец угрожал убить свою жену ножом, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратилась 43-летняя жительница села Новоселки Кораблинского района. Она сообщила, что пьяный муж угрожал убить ее ножом.
Оперативники выяснили, что 40-летний мужчина в пьяном виде попытался разделить между собой и супругой дом, который они недавно купили. При этом он схватил нож и попытался зарезать жену.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Беларуси открылась выставка рязанского художника-графиста
|
cледующая новость →Владимир Киселев предложил усовершенствовать закон о рекламе кредитов
5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.