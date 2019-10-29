«Нам есть, кем гордиться». Рязанская область запустила проект к 75-летию Победы

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К 75-летию Великой Победы Рязанская область запустила проект «Нам есть, кем гордиться». Об этом на своей
По его словам, ежемесячно в образовательных и других учреждениях будут размещать информацию о Героях Советского Союза — уроженцах Рязанской области.
«Мы подготовим информационные стенды, плакаты с фотографиями героев, снабженные индивидуальными QR-кодами, с помощью которых можно будет посмотреть видеоматериалы о каждом герое-рязанце», — сообщил Любимов.
Стартует акция с патриотических уроков для школьников. Глава региона призвал всех желающих записывать рассказы о своих Героях на видео и выкладывать в интернет.
«После этого мы проведем конкурсы сочинений, рисунков, стихов, военных песен о защитниках Великой Отечественной. У каждого рязанца будет возможность внести вклад в сохранение памяти о подвиге земляков. Рассчитываю на вашу помощь в этом большом и важном деле», — заключил губернатор.
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