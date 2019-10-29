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9:48, 29 октября 2019 209
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«Нам есть, кем гордиться». Рязанская область запустила проект к 75-летию Победы

«Нам есть, кем гордиться». Рязанская область запустила проект к 75-летию Победы

К 75-летию Великой Победы Рязанская область запустила проект «Нам есть, кем гордиться». Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал губернатор Николай Любимов.

По его словам, ежемесячно в образовательных и других учреждениях будут размещать информацию о Героях Советского Союза — уроженцах Рязанской области.

«Мы подготовим информационные стенды, плакаты с фотографиями героев, снабженные индивидуальными QR-кодами, с помощью которых можно будет посмотреть видеоматериалы о каждом герое-рязанце», — сообщил Любимов.

Стартует акция с патриотических уроков для школьников. Глава региона призвал всех желающих записывать рассказы о своих Героях на видео и выкладывать в интернет.

«После этого мы проведем конкурсы сочинений, рисунков, стихов, военных песен о защитниках Великой Отечественной. У каждого рязанца будет возможность внести вклад в сохранение памяти о подвиге земляков. Рассчитываю на вашу помощь в этом большом и важном деле», — заключил губернатор.


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