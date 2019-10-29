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Фото: Pixabay.com
На жительницу Приокского завели уголовное дело за торговлю спиртным. Об этом
Алкоголь продавали в квартире дома на улице Бронной. 55-летнюю хозяйку уже наказывали по статье 14.17.1 КоАП. Теперь в отношении нее возбудили дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо до года исправительных работ.
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