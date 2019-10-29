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17:14, 29 октября 2019 237
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На титул самой красивой девочки России претендует еще одна двухлетняя рязанка

На титул самой красивой девочки России претендует еще одна двухлетняя рязанка

Двухлетняя рязанка Аделина Гусейнова участвует в конкурсе «Самая красивая девочка России», об этом RZN.info сообщил ее папа.

Отец девочки отметил, что они с женой узнали о конкурсе из группы во «ВКонтакте» и решили «попытать удачу».

«Все таки красивая дочка. Любит наряжаться и модничать, будто на сцене», — рассказал папа рязанки.

Кроме того, он уточнил, что это первый для девочки конкурс.

Проголосовать за Аделину Гусейнову можно на сайте. На данный момент она занимает 206-е место в своей возрастной категории и 2 474-ю строчку среди всех участниц.

Напомним, также на звание «Самая красивая девочка России» претендуют две рязанки: Анастасия Рыжавина и Алена Касатина.


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