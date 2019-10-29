На титул самой красивой девочки России претендует еще одна двухлетняя рязанка

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Двухлетняя рязанка Аделина Гусейнова участвует в конкурсе «Самая красивая девочка России», об этом RZN.info сообщил ее папа.
Отец девочки отметил, что они с женой узнали о конкурсе из группы во «ВКонтакте» и решили «попытать удачу».
«Все таки красивая дочка. Любит наряжаться и модничать, будто на сцене», — рассказал папа рязанки.
Кроме того, он уточнил, что это первый для девочки конкурс.
Проголосовать за Аделину Гусейнову можно на
Напомним, также на звание «Самая красивая девочка России» претендуют две рязанки:
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