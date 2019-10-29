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Гидрометцентр
Дождь со снегом возможны в среду, 30 октября, а также в пятницу, 1 ноября, и в воскресенье, 3 ноября.
В ночь на среду ожидается до -4 градусов, в ночь на четверг до -5 градусов. В пятницу и субботу до -3 градусов.
Дневные температуры в течение недели — от +3 градусов до нуля.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.