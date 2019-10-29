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В Москве прошло заседание Президиума Совета законодателей России. Его участниками стали представители Госдумы, Совфеда и парламентов регионов, в частности, спикер заксобрания Владимирской области Владимир Киселев.
Присутствующие обсудили, как помочь молодым семьям. По их словам, средний возраст молодой матери в России — почти 26 лет, а пять лет назад был на год меньше.
Чтобы изменить ситуацию, Министерство труда и соцзащиты предлагает меры поддержки для молодых семей: материнский капитал и возможность получить льготную ипотеку под 6%.
Разные меры поддержки действуют и в регионах. Так, во Владимирской области молодым семьям, нуждающимся в жилье, предоставляются соцвыплаты на покупку квартиры или дома. Субсидия — 30% от средней стоимости жилья для молодых семей без детей и 35% для семей с детьми или неполных семей.
Также соцвыплатами на покупку или строительство жилья могут воспользоваться молодые семьи, которые решили жить и работать в сельской местности (в том случае, если семья считается нуждающейся в улучшении жилищных условий).
Владимир Киселев отметил, что депутаты работают над увеличением средств в бюджете региона на поддержку молодых семей.
Другая важная задача, по словам спикера заксобрания, — добиться того, чтобы все молодые семьи, которые стоят в очереди, получили квартиры. Еще одна задача, которая сейчас решается, — субсидирование ипотечных ставок для молодых семей. По аналогии с молодыми семьями, где рождаются вторые дети, предлагается субсидировать ипотечный взнос и, возможно, ипотечные ставки по кредиту для всех молодых семей в возрасте до 35 лет.
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