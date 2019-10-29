Машину рязанцев разорвало после столкновения с деревом, они выжили

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на вторник, 29 октября, в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 00:20 на 2-м километре дороги «Солотча-Рязань» ВАЗ-21099 врезался в дерево. По предварительной информации, 19-летний житель области не справился с управлением.
В результате водитель и его 19-летний пассажир выжили. Они получили травмы, с которыми обращались к медикам.
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