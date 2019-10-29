Лидер воронежских единороссов объяснил, что дадут нацпроекты

Председатель воронежской облдумы и секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетесов объяснил, что дадут нацпроекты и как они отразятся на повседневной жизни воронежцев.

Местным жителям напомнили, что именно парламентарии отвечают за выделение региональных средств на реализацию нацпроектов, а также контролируют эффективность освоения этих денег органами исполнительной власти. При этом национальные проекты синхронизированы с партийными, а некоторые — из них «выросли».

— Нацпроекты — это база, на основе которой Воронежская область, как и вся Россия, сможет идти вперед в вопросе повышения качества жизни граждан, — пояснил Владимир Нетесов. — Это наше с вами стабильное будущее! Нацпроекты охватывают все важнейшие стороны повседневной жизни — здравоохранение и образование, продолжительность жизни, качество жилья, хорошую экологию, безопасные дороги, высокие технологии. И, конечно, основу развития — экономику!

— О каком объеме вложений идет речь в регионе?

— Только в текущем году на реализацию нацпроектов в Воронежской области направлено свыше 17 млрд рублей. Более половины этой суммы — средства федерального бюджета. Плюс ресурсы партийных проектов «Единой России». Но, конечно, об эффективности нацпроектов надо говорить не цифрами. Людей волнует: что изменилось в их жизни?

— Действительно, меняется ли что-то для воронежцев?

— Возьмем нацпроект «Жилье и городская среда». Уже до конца года в его рамках планируется полностью расселить аварийные дома на Пирогова, 58, и Машиностроителей, 44. Еще пять домов в 2020-м. А за пять лет — 25 аварийных домов. По этому же нацпроекту идет реконструкция 74 воронежских дворов.

По проекту «Образование» в Боброве запустили уникальный образовательный центр имени Алексея Гордеева. Качеству оснащения, архитектуре, наполнению позавидуют большинство школ Москвы.

Только в Воронеже сдали четыре школы: на Тютчева, Артамонова, Ильюшина и в жилом массиве «Олимпийский». Только на Артамонова — 1224 новых места для ребят! Еще 1100 — на Тютчева! Всего в этом году в рамках нацпроекта регион получил девять новых школ и 21 детский сад.

В следующем году к 1 сентября откроем по нацпроекту новые школы в Ямном, в Александровке Донской и Грибановке. Реконструируем учебное заведение в Хреновом. Материально-техническую базу обновят шесть интернатов, в том числе воронежские №3 и №6 для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Или «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нацпроекту отремонтировано более 330 километров дорог: 306 км — в районах и около 25 км — в Воронеже. Это не абстрактные километры. Это подъезд к Нововоронежу, трасса «Воронеж-Луганск». Улицы Брусилова, Массалитинова, Ясный проезд, Карла Маркса, Кирова, Плехановская, Студенческая, Таранченко, Театральная и 25 лет Октября.

А нацпроект «Культура»? По нему мы оснащаем 14 детских школ искусств. Капитально ремонтируем сельские ДК. Взять Липовский Дом культуры в Бобровском районе. Более 15 млн рублей вложили в здание, около 2 млн — в оборудование. Там открылось 18 клубов, восемь самодеятельных коллективов. Сделан зрительный зал на 150 мест. Есть библиотека с выходом в Интернет. Согласитесь, для села, где менее 700 жителей, это не строчка в отчете. Это новое качество жизни, которое им принес национальный проект.

— Когда речь идет о столь масштабных вложениях, то за их освоением требуется особый контроль. Могут найтись те, кто захочет получить с нацпроектов личный «навар»?

— В «Единой России» это хорошо понимают. Поэтому контроль за целевым расходованием денег в Воронежской области многоуровневый. В частности, за депутатами облдумы закреплены персональные зоны ответственности, в числе которых 68 объектов капитального строительства.

Областные парламентарии от «Единой России» в постоянном режиме проводят мониторинг всех закрепленных за ними объектов, находятся в контакте с местными администрациями и руководителями подрядных организаций.

Идет постоянный диалог с населением, сбор предложений по корректировке различных составляющих нацпроектов. Наша задача — донести наказы избирателей до исполнительной власти. И проконтролировать, чтобы замечания были учтены.

На местах видят и знают, если кто-то пытается смухлевать на объекте. Люди оперативно проинформируют о таком своего депутата.

На сегодня все работы ведутся по графику, срывов нигде не допущено. И это не только мое мнение. Специальная группа президиума генсовета «Единой России», выборочно объехав объекты капстроительства в Воронежской области, установила, что исполнение нацпроектов в регионе ведется на хорошем уровне.

Беседовал Сергей Жильцов