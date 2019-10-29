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11:54, 29 октября 2019 167
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Холодную воду отключили еще на четырех рязанских улицах

Холодную воду отключили еще на четырех рязанских улицах

Утром во вторник, 29 октября, холодную воду отключили еще на четырех рязанских улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Л. Толстого, дома 6/20, 8, 10, 12, 3, 5 (школа №37);
  • улица Гоголя, дома 21, 23, 22/1, 24, 26, 24 корпус 1, 19/4;
  • улица Полетаева, дома 11, 11 корпус 1;
  • улица Чернышевского, дома 7, 16-а, 16, 18, 20.

Напомним, ранее сообщалось об отключении на пяти улицах.


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