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Автоинспекторы посоветовали рязанским водителям «переобуться». В ГИБДД предупредили жителей области об ухудшении погоды в ближайшее время.
Рязанцам рекомендовали поменять летнюю резину на зимнюю до того, как испортятся дорожные условия.
«В среднем, летние покрышки имеют наиболее высокие сцепные свойства при температуре около десяти градусов, —
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.