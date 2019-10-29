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18-летняя жительница Рыбного умерла от анорексии. Информацию об этом опубликовали в сообществе «
По данным паблика, 18-летняя Елизавета Маницына стала голодать из-за желания «следовать моде».
«Постоянное истощение организма дало сбой, у Лизы развилась анорексия — прежде всего психическое заболевание, — говорится в посте. — Все что не ела девушка выходило обратно, тело отвергало пищу и буквально за два года красавица превратилась в обтянутый кожей скелет».
По данным «
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