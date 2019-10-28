Жителя Спасского района арестовали за пьяную езду без «прав»

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Жителя Спасского района арестовали за то, что он сел за руль пьяным, не имея при этом «прав». Об этом сообщила
Известно, что ночью молодой человек выпивал с друзьями и решил подвезти одного из них домой. По дороге машину остановили автоинспекторы, которое задержали нарушителя. В отношении него возбудили дело по части 3 статьи 12.8 КоАП.
В суде молодой человек признал свою вину и отказался давать показания. Его приговорили к аресту на две недели.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.