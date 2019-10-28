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22:47, 28 октября 2019 201
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Жителя Спасского района арестовали за пьяную езду без «прав»

Жителя Спасского района арестовали за пьяную езду без «прав»

Жителя Спасского района арестовали за то, что он сел за руль пьяным, не имея при этом «прав». Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что ночью молодой человек выпивал с друзьями и решил подвезти одного из них домой. По дороге машину остановили автоинспекторы, которое задержали нарушителя. В отношении него возбудили дело по части 3 статьи 12.8 КоАП.

В суде молодой человек признал свою вину и отказался давать показания. Его приговорили к аресту на две недели.


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