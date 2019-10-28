За выходные на рязанских ярмарках продали 15 тонн «молочки»

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На ярмарках выходного дня в Рязани продали 15 тонн молока и молочных продуктов. В субботу, 26 октября, 236 производителей торговали на 357 местах, сообщил
В этот день продали:
Очередные ярмарки выходного дня состоятся в Рязани 2 ноября в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.