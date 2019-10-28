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13:14, 28 октября 2019 92
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За выходные на рязанских ярмарках продали 15 тонн «молочки»

За выходные на рязанских ярмарках продали 15 тонн «молочки»

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 15 тонн молока и молочных продуктов. В субботу, 26 октября, 236 производителей торговали на 357 местах, сообщил сайт регионального правительства.

В этот день продали:

  • 15 тонн «молочки»;
  • 15 тонн картофеля;
  • 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 7 тонн груш и яблок;
  • 5 тонн овощей;
  • 4 тонны живой рыбы;
  • 1 тонну меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня состоятся в Рязани 2 ноября в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».


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