За неделю ямы заделали на 12 рязанских участках

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Фото: Администрация Рязани
С 21 по 28 октября в Рязани заделали ясы на 12 участках улиц. Об этом сообщил
Ремонт выполнили на улицах: Загородная, Интернациональная, Медицинская, Полевая, Ленинского Комсомола, МОГЭС, 1-й проезд Ломоносова, Северная окружная дорога, Светлый проезд.
Общая площадь ремонта составила 698,2 квадратных метра.
Работы планируют продолжить.
С начала текущего года выбоины в асфальте заделали на 196 рязанских улицах.
Общая площадь ремонта составила более 36 тысяч квадратных метров.
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