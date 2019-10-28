Воронежские единороссы обсудили планы на 2020 год

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В пятницу, 25 октября, в Воронеже прошло заседание Центрального МКС партии «Единая Россия». Участники форума подвели итоги избирательного цикла, обменялись практиками работы и наметили планы на 2020 год.
Руководитель Центрального межрегионального координационного совета, депутат Госдумы Артем Туров передал слова приветствия и пожелания эффективной работы от секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. «Главная задача МКС — это обмен опытом и лучшими практиками. Каждая партийная организация обладает своим потенциалом, эффективными наработками по реализации проектов „Единой России“, исполнению наказов избирателей. Все это находит отражение в проведении избирательных кампаний», — отметил Артем он.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратил внимание на важность выполнения предвыборных обещаний депутатов всех уровней, чтобы не потерять доверие избирателей.
В свою очередь секретарь Воронежского регионального отделения, председатель облдумы Владимир Нетесов напомнил, что в 2020 году в регионе предстоит заместить около четырех тысяч мандатов. В том числе состоятся выборы в областную и городскую думы, глав и депутатов Советов народных депутатов муниципальных районов, городских и сельских поселений.
Спикер акцентировал внимание на важность дальнейшего развития коммуникаций с избирателями. По его словам, только в этом году в «Единую Россию» обратились более 30 тысяч воронежцев. Большинство из них получили помощь и поддержку в решении таких важных вопросов, как ЖКХ, здравоохранение, транспортное развитие, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях и ряда других.
«Мы и в дальнейшем будем работать в единой команде с жителями Воронежской области, широкой общественностью. Объединив усилия всех, кто любит и заботится о нашей земле, о ее дальнейшем развитии, стремиться сделать еще больше и двигаться только вперед», — подытожил Нетесов.
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