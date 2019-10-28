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16:41, 28 октября 2019 194
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Во вторник на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

Во вторник, 29 октября, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Октябрьская, дома 47, 48/16, 50, 52, 54, 56, 56-а (школа №48), 58, 60;
  • улица Бронная, дом 14;
  • улица Энгельса, дом 53.

Кроме того, с 9:30 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дом 34 корпус 4;
  • улица Зубковой, дома 22-а (школа №51), 23-а (детсад №149), 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25-а, 23-б.

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