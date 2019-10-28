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В следующем году отремонтируют улицу Татарскую. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Там отметили, что в 2018 году разработали проект на ремонт дороги с учетом ремонта проезжей части, тротуаров и бортового камня.
«Также предусмотрено уширение тротуара в негабаритном месте. Приступить к реализации проекта планируется в 2020 году», — прокомментировали в мэрии.
Ранее в соцсети появилась жалоба на то, что на улице Татарской разрушен тротуар. Рязанец, написавший пост, отмечали, что со стороны Лазаревского кладбища до Горбатого «ходить опасно для жизни и здоровья». Автор сообщения пытался привлечь к проблеме внимание управления благоустройства города и замглавы администрации Рязани Владимира Бурмистрова.
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