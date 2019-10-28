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11:46, 28 октября 2019 126
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В Сапожковском районе «Гранта» столкнулась с деревом, погиб водитель

В Сапожковском районе «Гранта» столкнулась с деревом, погиб водитель

Фото: УМВД по Рязанской области

В Сапожковском районе водитель на Lada Granta скончался после столкновения машины с деревом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В субботу, 27 октября, около 00:15 на 64-м километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе Lada Granta улетела в кювет встречного направления. По предварительной информации, 38-летний местный житель не справился с управлением. Машина врезалась в дерево.

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.


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