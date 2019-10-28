В Сапожковском районе «Гранта» столкнулась с деревом, погиб водитель

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Сапожковском районе водитель на Lada Granta скончался после столкновения машины с деревом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В субботу, 27 октября, около 00:15 на 64-м километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе Lada Granta улетела в кювет встречного направления. По предварительной информации, 38-летний местный житель не справился с управлением. Машина врезалась в дерево.
Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
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