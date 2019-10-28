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В Ряжском районе мотоциклист без «прав» врезался в легковушку, об этом пишет ИД «
В воскресенье, 27 октября, 20-летний житель села Петрово на мотоцикле столкнулся с Renault Logan под управлением 45-летним рязанца.
Молодого человека с травмами госпитализировали. Прибывшие полицейские установили, что нарушитель не имел «прав».
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.