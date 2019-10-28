В Ряжске пьяный мужчина угрожал убить супругу за упреки

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В Ряжске утихомирили пьяного 35-летнего мужчину, который угрожал убить супругу. Об этом сообщила
В полицию обратилась 32-летняя жительница Ряжска, которая сообщила, что пьяный муж угрожает ей у нее дома.
Полиция выехала на место. Выяснилось, что мужчина часто злоупотребляет спиртным и из-за этого супруга часто делает ему замечания.
Отмечается, что в этот раз он разгневался и пригрозил женщине, чтобы заставить ее замолчать, «для убедительности потрясая кухонным ножом».
Женщина испугалась и замолчала, она решила вызвать полицию.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозят принудительные работы до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.
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