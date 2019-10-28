В Рязанской области тест на ВИЧ прошли почти 450 человек

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В Рязани подвели итоги акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В акции поучаствовали 448 человек,
В течение трех дней в Рязани, Касимове, Ряжске, Сасове и Скопине жители гости региона бесплатно и анонимно сдавали экспресс-тест на ВИЧ в мобильных пунктах тестирования.
Также они получили необходимую информацию о вирусе иммунодефицита человека от психологов.
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