Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:49, 28 октября 2019 170
 0    0

В Рязанской области тест на ВИЧ прошли почти 450 человек

В Рязанской области тест на ВИЧ прошли почти 450 человек

В Рязани подвели итоги акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В акции поучаствовали 448 человек, сообщил региональный минздрав.

В течение трех дней в Рязани, Касимове, Ряжске, Сасове и Скопине жители гости региона бесплатно и анонимно сдавали экспресс-тест на ВИЧ в мобильных пунктах тестирования.

Также они получили необходимую информацию о вирусе иммунодефицита человека от психологов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 4 906
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 6 811
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 597
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 2 343
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
8:39, 24 октября 2019 2 544
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум