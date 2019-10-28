В Рязани выберут «Человека года-2019»

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Информационное агентство РЗН. инфо объявляет о создании общественно-политической премии «Человек года Рязанской области».
Это независимая премия, организованная силами агентства. Ее вручат жителю региона, наиболее активно проявившему себя в общественно-политической жизни области в 2019 году.
Среди номинантов политические деятели, спортсмены, журналисты, общественники и гражданские активисты.
Утверждение победителя премии «Человек года Рязанской области» пройдет в три этапа. На первом редакционный совет РЗН. инфо опубликует список номинантов, пояснив, что общественно-полезного, по мнению совета, они сделали в 2019 году.
На втором этапе список рязанцев появится в разделе «Голосования», где в течение двух недель за представленные кандидатуры будут голосовать читатели портала, выбирая номинантов, активность и инициативы которых им наиболее понятны и близки. По результату голосования сформируется список из 10 лидеров.
На третьем этапе подключится жюри. Это независимый экспертный состав, который тайным голосованием выберет тройку победителей.
Награждение пройдет в торжественной обстановке в декабре. Результаты конкурса опубликуют в специальном проекте РЗН. инфо «Итоги года-2019» и в ленте новостей РЗН. инфо в день награждения.
Список номинантов опубликуют в ближайшее время.
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