Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:27, 28 октября 2019 99
 0    0

В Рязани выберут «Человека года-2019»

В Рязани выберут «Человека года-2019»

Информационное агентство РЗН. инфо объявляет о создании общественно-политической премии «Человек года Рязанской области».

Это независимая премия, организованная силами агентства. Ее вручат жителю региона, наиболее активно проявившему себя в общественно-политической жизни области в 2019 году.

Среди номинантов политические деятели, спортсмены, журналисты, общественники и гражданские активисты.

Утверждение победителя премии «Человек года Рязанской области» пройдет в три этапа. На первом редакционный совет РЗН. инфо опубликует список номинантов, пояснив, что общественно-полезного, по мнению совета, они сделали в 2019 году.

На втором этапе список рязанцев появится в разделе «Голосования», где в течение двух недель за представленные кандидатуры будут голосовать читатели портала, выбирая номинантов, активность и инициативы которых им наиболее понятны и близки. По результату голосования сформируется список из 10 лидеров.

На третьем этапе подключится жюри. Это независимый экспертный состав, который тайным голосованием выберет тройку победителей.

Награждение пройдет в торжественной обстановке в декабре. Результаты конкурса опубликуют в специальном проекте РЗН. инфо «Итоги года-2019» и в ленте новостей РЗН. инфо в день награждения.

Список номинантов опубликуют в ближайшее время.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 4 906
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 6 811
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 597
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 2 343
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
8:39, 24 октября 2019 2 544
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум