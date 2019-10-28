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В МЧС рассказали о ночном пожаре на Интернациональной, об этом RZN.info сообщили в ведомстве.
Известно, что сообщение о пожаре поступило в понедельник, 28 октября, в 2:30. Загорелся моторный отсек автомобиля.
На место происшествия выезжали три пожарных расчета и шесть огнеборцев. Пострадавших нет.
Напомним, ночью 28 октября, в Канищеве
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