Ночью в Канищеве загорелся автомобиль

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Ночью, 28 октября, в Канищеве загорелся автомобиль, информация об этом появилась в группе «
На кадрах видно, как горит припаркованный у дома на Интернациональной 16 корпус 1 кроссовер. Рядом стоит пожарная машина.
«Огнеборцы приехали очень быстро, все потушили, без жертв», — отмечаю комментаторы.
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