В День автомобилиста работникам АО «РНПК» вручили региональные и ведомственные награды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 25 октября, работникам АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», вручили региональные и ведомственные награды.
На празднике, посвященном Дню автомобилиста, состоялось награждение лучших представителей отрасли. Среди них отметили сразу 12 работников транспортно-хозяйственного цеха АО «РНПК». Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий и министр транспорта и автодорог области Вадим Решетник вручили им благодарности и знак губернатора Рязанской области «За усердие», а также министерские почетные грамоты за добросовестные трудовые успехи и многолетний труд. В транспортно-хозяйственном цехе АО «РНПК» работают более 200 человек: водители, крановщики, трактористы, машинисты, слесари-ремонтники, токари, механики, диспетчеры, инспекторы по проведению профилактических осмотров. Многие из них имеют большой стаж на предприятии.
Также в составе цеха 188 единиц техники: легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы, специализированная техника. Ежедневно на линию завода выходит не менее 170 единиц техники.
Работники цеха выполняют как внутренние, так и внешние рейсы, а также поддерживают транспортные средства в технически исправном состоянии. Внутри завода 7 автобусов курсируют по 10 маршрутам, 3 автобуса совершают внешние рейсы по двум маршрутам до дальних микрорайонов города — Дашково-Песочни и Канищева.
Ежегодно водители РНПК участвуют в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. В 2017 году один из них победил в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Управление пассажирским транспортом». В 2019 году один работник получил первое место в областном конкурсе профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» по профессии «Лучший водитель автобуса».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Ростелеком» отметил рост востребованности таксофонов
|
cледующая новость →Ночью в Рязанской области похолодает до -2 градусов. Прогноз погоды
5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.