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16:10, 28 октября 2019 320

В День автомобилиста работникам АО «РНПК» вручили региональные и ведомственные награды

В День автомобилиста работникам АО «РНПК» вручили региональные и ведомственные награды

В пятницу, 25 октября, работникам АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», вручили региональные и ведомственные награды.

На празднике, посвященном Дню автомобилиста, состоялось награждение лучших представителей отрасли. Среди них отметили сразу 12 работников транспортно-хозяйственного цеха АО «РНПК». Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий и министр транспорта и автодорог области Вадим Решетник вручили им благодарности и знак губернатора Рязанской области «За усердие», а также министерские почетные грамоты за добросовестные трудовые успехи и многолетний труд. В транспортно-хозяйственном цехе АО «РНПК» работают более 200 человек: водители, крановщики, трактористы, машинисты, слесари-ремонтники, токари, механики, диспетчеры, инспекторы по проведению профилактических осмотров. Многие из них имеют большой стаж на предприятии.

Также в составе цеха 188 единиц техники: легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы, специализированная техника. Ежедневно на линию завода выходит не менее 170 единиц техники.

Работники цеха выполняют как внутренние, так и внешние рейсы, а также поддерживают транспортные средства в технически исправном состоянии. Внутри завода 7 автобусов курсируют по 10 маршрутам, 3 автобуса совершают внешние рейсы по двум маршрутам до дальних микрорайонов города — Дашково-Песочни и Канищева.

Ежегодно водители РНПК участвуют в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. В 2017 году один из них победил в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Управление пассажирским транспортом». В 2019 году один работник получил первое место в областном конкурсе профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» по профессии «Лучший водитель автобуса».


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