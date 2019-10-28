На Почтовой неизвестный избил женщину

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Неизвестный мужчина избил рязанку на улице Почтовой. Об этом корреспонденту RZN.info рассказала пострадавшая.
Случай произошел вечером в четверг, 24 октября, около 19:30. Анастасия Калинченко вышла из художественной мастерской «Дом Сальвадора», где работает преподавателем. Около студии на нее напал неизвестный мужчина.
«Он подошел и попросил сигарету, я отвернулись и хотела уйти, а он напал сзади и начал душить. Я смогла развернуться к нему лицом и он меня начал спрашивать: „Сколько вас здесь? Сколько вас тут начальников таких?“ Я пыталась ему объяснить, что я просто учитель, но он заорал на меня и ударил кулаком в челюсть. Когда я упала, он продолжил меня душить», — рассказала пострадавшая, уточнив, что от мужчины пахло алкоголем.
Женщина заявила, что драку видели прохожие. По словам пострадавшей, из магазина «Бери-Дари» вышла девушка и увидев, как он ее бьет, закричала.
Мужчина сразу рванулся к ней, но девушка успела захлопнуть дверь.
Калинченко отметила, что мужчина вернулся к побитой и «начал кричать что-то непонятное», угрожать, что ударит ботинком в лицо.
«Я понимала, что не успею убежать, ни в „Дом Сальвадора“, ни на более освещенную Почтовую. Он легко меня догонит. Не знаю, сколько бы это все продолжалось, но из нашей студии вышла неизвестная женщина лет пятидесяти. Этот сразу притворился, что подает мне руку, как будто помогает встать и на ее вопрос: „что случилось“, он ответил, что „она, мол пьяная, валяется здесь“. Я начала просить ее о помощи, но она ушла также быстро, как появилась», — сказала Калинченко.
В тот же вечер пострадавшая вызвала полицию и написала заявление. После нападения у нее остались ссадины на шее, синяки и разбитая губа.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
Фото со
© RZN.info
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