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Музыкальный продюсер Максим Фадеев перенес сердечный приступ, об этом в понедельник, 28 октября, сообщил
Фадеев вызвал медиков в свой загородный дом в Подмосковье в ночь на понедельник. Врачи диагностировали ему приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.
Отмечается, что продюсер отказался от госпитализации. В настоящий момент он находится дома под присмотром врачей.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.