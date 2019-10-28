Рязанский агроуниверситет отметил День работника сельского хозяйства

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В четверг, 24 октября, Рязанский агротехнологический университет имени Костычева отметил свой профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«Уважаемые коллеги, гости, студенты! Примите самые искренние поздравления. Университет сегодня — это сочетание традиций и инноваций в области аграрного образования. За годы своего существования вуз подготовил десятки тысяч высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса. Многие из них стали крупными руководителями и ведущими специалистами в научных, производственных и политических сферах. И сегодня вы достойны самых добрых слов в свой адрес!» — отметил ректор РГАТУ Николай Бышов.
Он выразил признательность за работу всему коллективу и подчеркнул: «Надеюсь, что наш университет и в дальнейшем будет находиться в авангарде аграрного образования!»
Поздравления и слова благодарности в адрес преподавателей, сотрудников и студентов прозвучали от замминистра сельского хозяйства и продовольствия области Виталия Костикова, председателя региональной общественной организации «Инклюзивный военно-патриотический клуб"Десантное Братство» Геннадия Игнатова.
В честь Дня работника сельского хозяйства лучшим преподавателям и сотрудникам университета вручили благодарственные письма, почетные грамоты, почетные знаки и медали — награды получили более 40 человек.
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