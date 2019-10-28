Рязанка украла у владельца ломбарда 55 тысяч

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28-летняя рязанка украла у владельца ломбарда 54 900 рублей, сообщила региональная прокуратура.
Известно, что девушка работала продавцом-консультантом. Она принимала в ломбард от несуществующего клиента бижутерию и выдавала ее за золотые изделия. При этом деньги мошенница забирала себе.
В суде потерпевший попросил прекратить уголовное дело из-за примирения сторон. Девушка вину признала и выплатила ущерб.
Суд ходатайство удовлетворил.
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