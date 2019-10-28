Рязанцы сняли тараканов, ползающих по кокосам в «Магните»

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Рязанцы сняли на видео тараканов, ползающих по товару в «Магните». По словам автора ролика, насекомых он встретил в магазине на Куйбышевском шоссе, 14/1.
На кадрах видно несколько крупных тараканов, все они находятся в корзине с кокосами.
«Жесть», — прокомментировал оператор.
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