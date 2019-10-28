«Ростелеком» предложил рязанцам новое комплексное решение для бизнеса

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«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Ростелеком-Солар» запустил новое комплексное предложение, которое включает в себя управляемые сервисы информационной безопасности Solar MSS и услугу «Виртуальный ЦОД». Теперь при размещении информационных систем и данных в облаке заказчики могут сразу получить решения по их защите, сообщили в компании.
Как пояснили специалисты, услуга «Виртуальный ЦОД» позволяет клиентам вместо закупки и обслуживания физических серверов использовать виртуальные вычислительные ресурсы на облачной платформе «Ростелеком — ЦОД». Платформа построена с применением средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России и ФСБ России. Объединение услуги «Виртуальный ЦОД» с сервисами безопасности обеспечивает не только надежное и безопасное хранение и обработку данных в облаке, но и дополнительную защиту от киберугроз.
«Реализованный проект — важный шаг по предоставлению комплексного предложения, решающего актуальные бизнес-задачи заказчика при переходе в облака. Безопасность клиентских данных, пожалуй, самый важный критерий при выборе облачной инфраструктуры, и мы рады предложить нашим клиентам безопасные и надежные решения по принципу сервисной модели», — отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных (ЦОД) «Ростелекома» Александр Обухов.
«Такое комплексное предложение соответствует лучшим практикам глобальных облачных провайдеров. Его ключевое преимущество — легкость подключения и использования виртуальных вычислительных ресурсов, а также базовых сервисов информационной безопасности», — рассказал руководитель группы развития сервисов кибербезопасности «Ростелеком-Солар» Александр Баринов.
В рамках пакетной услуги заказчик может в режиме «единого окна» совместно с услугой «Виртуальный ЦОД» подключить управляемые сервисы кибербезопасности Solar MSS по защите веб-приложений (Web Application Firewall), комплексной защите от сетевых угроз (Unified Threat Management), защите электронной почты (Secure Email Gateway) и защите от DDoS-атак (Anti-DDoS).
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