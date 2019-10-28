«Ростелеком» отметил рост востребованности таксофонов

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В оперативной отчетности «Ростелекома» зафиксировали стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Об этом сообщили в компании.
«По инициативе компании с 1 января 2018 года отменили плату за местные телефонные соединения с таксофонов. За девять месяцев 2018 года общая продолжительность местных звонков выросла в 5,3 раза к показателю предыдущего года. А за аналогичный период 2019 года трафик вырос еще в 1,7 раза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 декабря 2018 года стали бесплатными внутризоновые звонки на стационарные телефоны. За январь — сентябрь 2019 года внутризоновый трафик увеличился в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года.
«С 1 июня 2019 года обнулена стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране и это также сразу же сказалось на росте востребованности таксофонов. За первые три квартала 2019 года общая продолжительность междугородных звонков в 1,5 раза превысила показатель по аналогичному периоду прошлого года», — рассказали представители компании.
По их словам, отмена платы позволила переломить тренд на снижение объемов трафика с универсальных таксофонов.
«Таксофоны УУС выполняют, прежде всего, важную социальную коммуникационную задачу — до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Важно отметить, что около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей», — говорится в сообщении.
В компании также подчеркнули, что «Ростелеком» в статусе единственного оператора универсального обслуживания в России обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов УУС. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов, из них 118 тысяч — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.
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