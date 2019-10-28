Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в сети

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Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в сети. Поручения главы государства
Среди них ограничение доступа к публикуемой в сети информации о способах изготовления и применения наркотических, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о местах их покупки.
Президент поручил проработать вопрос о введении уголовной ответственности за это.
Путин также поручил МВД увеличить штат для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в интернете.
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