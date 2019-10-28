Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:50, 28 октября 2019 491
 0    0

Прокуратура назвала причину массовой гибели карпа в Рязанской области

Прокуратура назвала причину массовой гибели карпа в Рязанской области

Прокуратура Старожиловского района провела проверку после того, как в сети опубликовали видео с тоннами мертвой рыбы, которую обнаружили около пруда в селе Бутырки. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

Выяснилось, что в водоеме, где ловили карпов, спустили воду. При этом рыбоводное хозяйство нарушило ветеринарные требования и вовремя не утилизировало биологические отходы.

«Это повлекло за собой несанкционированное размещение тушек погибшей рыбы на берегах водного объекта и вблизи реки Шитяс», — говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, погибших карпов убрали.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 4 713
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 6 738
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 5 536
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 2 298
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 5
8:39, 24 октября 2019 2 411
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум