Прокуратура назвала причину массовой гибели карпа в Рязанской области

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Прокуратура Старожиловского района провела проверку после того, как в сети опубликовали
Выяснилось, что в водоеме, где ловили карпов, спустили воду. При этом рыбоводное хозяйство нарушило ветеринарные требования и вовремя не утилизировало биологические отходы.
«Это повлекло за собой несанкционированное размещение тушек погибшей рыбы на берегах водного объекта и вблизи реки Шитяс», — говорится в сообщении.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, погибших карпов убрали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Десантницы» проиграли чемпионам
|
cледующая новость →Воронежские единороссы обсудили планы на 2020 год
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.