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Пожарная тревога в ТЦ «Премьер» оказалась ложной. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 10:21, однако прибывшие на место сотрудники МЧС возгорания не обнаружили.
На место выезжали пять расчетов.
Напомним, ранее
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