Поскользнувшийся на лестнице рязанец отсудил у ТСЖ сто тысяч

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Рязанец, который поскользнулся на лестнице и упал, отсудил у ТСЖ «Кальная, 39» что тысяч рублей. Об этом сообщила
Инцидент произошел утром 31 января 2019 года. Известно, что мужчина выходил из подъезда, упал и получил травму. До 22 февраля пострадавший пробыл в больнице, после этого месяц носил корсет и полгода ходил на костылях.
Мужчина подал в суд на ТСЖ, чтобы получить компенсацию морального вреда. Советский райсуд постановил выплатить истцу сто тысяч.
Однако ответчик не согласился с этим и подал апелляцию. По его словам, ТСЖ добросовестно исполняло свои обязанности по содержанию придомовой территории, но утром 31 января шел слабый дождь, был гололед, а дворник не успел обработать лестницу до того, как потерпевший поскользнулся.
«Кроме того, перед входом в подъезд имелся в наличии противоскользящий коврик, спуск по ступеням оборудован поручнем, однако истец не проявил должной осмотрительности и осторожности», — заявили представители ТСЖ.
Рязанский облсуд оставил решение райсуда без изменения, оно вступило в законную силу.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.