Полиция организовала проверку после нападения неизвестного на рязанку

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Полиция проводит проверку после инцидента на улице Почтовой, где неизвестный напал на рязанку Анастасию Калинченко. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве уточнили, что после звонка женщины на место происшествия прибыл наряд. Оперативники увидели потерпевшую со следами побоев, опросили ее и приняли заявление.
В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.
Напомним, ранее потерпевшая
Фото со страницы Анастасии Калинченко «ВКонтакте»
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.