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15:55, 28 октября 2019 271
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Полиция организовала проверку после нападения неизвестного на рязанку

Полиция организовала проверку после нападения неизвестного на рязанку

Полиция проводит проверку после инцидента на улице Почтовой, где неизвестный напал на рязанку Анастасию Калинченко. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве уточнили, что после звонка женщины на место происшествия прибыл наряд. Оперативники увидели потерпевшую со следами побоев, опросили ее и приняли заявление.

В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.

Напомним, ранее потерпевшая рассказала, как все произошло.

Фото со страницы Анастасии Калинченко «ВКонтакте»


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