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21:53, 28 октября 2019 154
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Обслуживание федеральных трасс в Рязанской области перевели на зимний режим

Обслуживание федеральных трасс в Рязанской области перевели на зимний режим

С понедельника, 28 октября, Федеральное управление автомагистрали Москва-Волгоград перешло на зимний режим содержания дорог в пяти регионах страны. Круглосуточное дежурство на трассах продлится до весны, сообщили в пресс-службе ФКУ.

«Мониторинг метеообстановки на трассах осуществляется с помощью постов видео- и метеоконтроля, расположенных вдоль дорог с интервалом 40-50 км. Информация о состоянии проезда передается по радио, в том числе по 15 каналу AM-диапазона», — говорится в сообщении. Отмечается, что ФКУ заготовило 191,930 тысячи тонн пескосоляной смеси, 39,4 из которых направят в Рязанскую область.

Для обработки трасс реагентами, а также для ликвидации последствий непогоды дорожники задействуют 499 единиц техники, 32 из них будут работать в Рязанской области.

Водителей призвали «переобуть» машины в зимнюю резину и соблюдать ПДД.

В случае нештатных ситуаций на трассе модно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.


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