Обслуживание федеральных трасс в Рязанской области перевели на зимний режим

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С понедельника, 28 октября, Федеральное управление автомагистрали Москва-Волгоград перешло на зимний режим содержания дорог в пяти регионах страны. Круглосуточное дежурство на трассах продлится до весны, сообщили в пресс-службе ФКУ.
«Мониторинг метеообстановки на трассах осуществляется с помощью постов видео- и метеоконтроля, расположенных вдоль дорог с интервалом 40-50 км. Информация о состоянии проезда передается по радио, в том числе по 15 каналу AM-диапазона», — говорится в сообщении. Отмечается, что ФКУ заготовило 191,930 тысячи тонн пескосоляной смеси, 39,4 из которых направят в Рязанскую область.
Для обработки трасс реагентами, а также для ликвидации последствий непогоды дорожники задействуют 499 единиц техники, 32 из них будут работать в Рязанской области.
Водителей призвали «переобуть» машины в зимнюю резину и соблюдать ПДД.
В случае нештатных ситуаций на трассе модно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.
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