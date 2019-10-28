Ночью в Рязанской области похолодает до -2 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В ночь с 28 на 29 октября в Рязанской области похолодает до -2 градусов, сообщил
Температура днем по области поднимется до + 3 градусов.
Также синоптики прогнозируют мокрый снег.
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