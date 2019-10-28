На «Открытом диалоге» Сорокина рассказала о взаимодействии рязанской власти и бизнеса

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В понедельник, 28 октября, в конгресс-отеле «Амакс» прошло пленарное заседание «Бизнес и власть — открытый диалог». С докладом на нем выступила глава горадминистрации Елена Сорокина.
«Малое предпринимательство в Рязани занимает прочное место в структуре экономики и играет существенную роль в социальной жизни населения, обеспечивая рабочими местами 21% трудоспособного населения города, — подчеркнула она, — одним из приоритетных направлений на ближайшие годы является достижение задач национальных проектов»
Сорокина рассказала о поддержке бизнеса от администрации, создании благоприятных условий для развития и привлечения инвестиций, формировании положительного имиджа предпринимателя среди горожан.
По ее словам, одним из аспектов сотрудничества является привлечение бизнес-сообщества к различным мероприятиям для обмена опытом и знаниями. «Создание социально ориентированных предприятий, к примеру, открытие массажного салона „Легкость“ с трудоустройством лиц с ограниченными возможностями здоровья, отмечаются на федеральном уровне», — заметила глава администрации.
Также Сорокина подчеркнула, что весомым достижением для города является проведение отборочного этапа международного кулинарного конкурса «Chef a la Russe».
В завершение выступления мэр рассказала об интеграции бизнеса в проект «Рязань — Новогодняя столица России», о работе сферы общественного питания в создании кулинарного бренда Новогодней столицы.
«Около 100 предприятий уже разработали специальные предложения, скидки и акции для гостей праздника, которые представлены в специальном мобильном приложении. Также организовано взаимодействие с предпринимателями и представителями гостиничного бизнеса по оформлению торговых точек и осуществлению продажи сувенирной продукции с использованием праздничной символики», — заключила Сорокина.
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