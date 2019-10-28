На благотворительном концерте в Солотче собрали деньги на пересадку костного мозга четырехлетнему рязанцу

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В субботу, 26 октября, в Солотче прошел благотворительный концерт по сбору средств на пересадку костного мозга четырехлетнему Ярославу Чернову из села Дегтяное Спасского района. У мальчика синдром Вискотта — Олдрича, сообщил сайт Рязанской епархии.
На сцене выступили сольные исполнители и коллективы: композитор, лауреат Международных конкурсов Александр Костенко, музыканты Александра Ромашкова, Полина Аксенова и другие, а также воспитанники воскресных школ Вознесенского и Сретенского храмов Рязани.
Зрители могли оставить любую сумму на свое усмотрение, а также купить что-нибудь на ярмарке рукоделий, которую провели перед концертом.
Отмечается, что изначально деньги планировали передать на лечение Алеши Кузнецова, болеющего раком, но
В результате на ярмарке и концерте собрали более 16 500 рублей, их получит семья Ярослава Чернова.
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