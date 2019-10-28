Из-за аварии в Горроще образовалась пробка

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В понедельник, 28 октября, на улице Семашко в Рязани произошла авария, из-за которой образовалась пробка. Фото появилось в группе «
На кадрах видно, как столкнулись две лекговушки. Информации о пострадавших нет.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено на улицах Гагарина и Дзержинского.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.