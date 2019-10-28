Гибель троих детей на пожаре и скандал со священником. Главные новости выходных, 26 и 27 октября

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Завершились очередные осенние выходные. Вспомним, что произошло 26 и 27 октября.
Начнем с происшествий. В ночь на воскреенье в Шиловском районе погибли трое детей.
Был еще один смертельный пожар. В Александро-Невском районе
В Шацке на территории заброшенного завода
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.