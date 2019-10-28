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8:12, 28 октября 2019 235
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Гибель троих детей на пожаре и скандал со священником. Главные новости выходных, 26 и 27 октября

Гибель троих детей на пожаре и скандал со священником. Главные новости выходных, 26 и 27 октября

Завершились очередные осенние выходные. Вспомним, что произошло 26 и 27 октября.

Начнем с происшествий. В ночь на воскреенье в Шиловском районе погибли трое детей. Тела двоих девочк и мальчика нашли в сгоревшем доме. Родители детей успели спастись. Соседи не раз видели их пьяными. Позже появилось видео с места гибели детей.

Был еще один смертельный пожар. В Александро-Невском районе погиб пенсионер.

В Шацке на территории заброшенного завода нашли труп 15-летнего подростка.

В Рязани эвакуировали гипермаркет «Леруа Мерлен». Как выяснилось позже, пожарная сигнализация сработала случайно.

В выходные разразился скандал. В Рязани священник избил свою жену на глазах у детей. Родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник бил жену на глазах у четырех детей. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «феминистским вбросом». Позже митрополит Марк наказал священника.

К другим новостям. В Канищеве полицейские поймали полуголого мужчину, бегавшего по дороге среди машин. Это сняли на видео. Мужчину проверят на алкоголь и наркотики.

На трассе М-5 под Рязанью легковушка улетела в кювет.

Илья Варламов выложил еще один ролик после недавней поездки в Рязань. Блогер раскритиковал рязанские маршрутки и отсутствие пешеходных переходов рядом с остановками обещественного траспорта.

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