Гибель троих детей на пожаре и скандал со священником. Главные новости выходных, 26 и 27 октября

Завершились очередные осенние выходные. Вспомним, что произошло 26 и 27 октября.

Начнем с происшествий. В ночь на воскреенье в Шиловском районе погибли трое детей. Тела двоих девочк и мальчика нашли в сгоревшем доме. Родители детей успели спастись . Соседи не раз видели их пьяными . Позже появилось видео с места гибели детей.

Был еще один смертельный пожар. В Александро-Невском районе погиб пенсионер.

В Шацке на территории заброшенного завода нашли труп 15-летнего подростка.

В Рязани эвакуировали гипермаркет «Леруа Мерлен». Как выяснилось позже, пожарная сигнализация сработала случайно.

В выходные разразился скандал. В Рязани священник избил свою жену на глазах у детей. Родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник бил жену на глазах у четырех детей. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении « феминистским вбросом ». Позже митрополит Марк наказал священника.

К другим новостям. В Канищеве полицейские поймали полуголого мужчину, бегавшего по дороге среди машин. Это сняли на видео . Мужчину проверят на алкоголь и наркотики.

На трассе М-5 под Рязанью легковушка улетела в кювет.

Илья Варламов выложил еще один ролик после недавней поездки в Рязань. Блогер раскритиковал рязанские маршрутки и отсутствие пешеходных переходов рядом с остановками обещественного траспорта.

Губернатор заявил, что в Рязани готовят решения по совершенствованию системы пассажирского транспорта.

В рязанском гипермаркете появилась брендированная одежда «Новогодней столицы».

Рязанская фигуристка Трусова побила два мировых рекорда и выиграла дебютный этап Гран-при.

Рязанка, нашедшая родителей через 20 лет, вышла замуж . Супругом Юлии стал мужчина, который помогал ей в поисках родных.

Рязанский мэр зачитала вопросы «Большого географического диктанта». Елена Сорокина выступили перед участниками, собравшимися в РГУ имени Есенина.

Теперь об экологии. Рязанцы создали петицию против застройки Лесопарка. На третьем осеннем субботнике в Рязани убрали более 400 кубометров мусора.