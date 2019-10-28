ДТП с бензовозом у «Глобуса» попало на видео

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Опубликовано видео ДТП с бензовозом у гипермаркета «Глобус». Судя по данным на видеорегистраторе, авария произошла утром в воскресенье, 27 октября.
Geely, двигавшийся по улице Советской Армии, пытался обогнать бензовоз и задел его. Затем машина врезалась в Renault, который стоял на светофоре.
Официальной информации о ДТП и пострадавших пока не поступало.
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