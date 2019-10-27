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18:01, 27 октября 2019 187
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В Шацке охотника осудили за изготовление взрывчатки

В Шацке охотника осудили за изготовление взрывчатки

Фото: Pixabay.com

В Шацке охотника осудили за изготовление взрывные устройства и взрывчатых веществ. Об этом сообщил сайт прокуратуры по Рязанской области.

Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Отмечается, что благодаря этому «негативных последствий удалось избежать».

Шатчанин активно способствовал раскрытию преступления. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 45 тысяч рублей.

Самодельные взрывные устройства и взрывчатку уничтожили.


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