В Шацке охотника осудили за изготовление взрывчатки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Шацке охотника осудили за изготовление взрывные устройства и взрывчатых веществ. Об этом
Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Отмечается, что благодаря этому «негативных последствий удалось избежать».
Шатчанин активно способствовал раскрытию преступления. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 45 тысяч рублей.
Самодельные взрывные устройства и взрывчатку уничтожили.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Хакасии женщина повредила сыну глаза после ссоры с мужем
|
cледующая новость →В понедельник в Рязанской области будет сильный ветер
5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.