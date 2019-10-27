В Шацке на территории заброшенного завода нашли труп 15-летнего подростка

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 25 октября, на территории бывшего кирпичного завода в Шацке обнаружили труп 15-летнего подростка, сообщили пресс-службе региональнй прокуратуры.
В настоящий момент идет проверка по факту гибели мальчика. Специалисты выясняют причины гибели несовершеннолетнего, а также условия жизни его семьи и отношений с близкими.
К проверке также подключились контрольно-надзорные органы, говорится в сообщении.
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