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13:00, 27 октября 2019 90
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В Рязанской области завершились «Дни образовательных организаций ФСБ»

В Рязанской области завершились «Дни образовательных организаций ФСБ»

В Рязанской области завершились «Дни образовательных организаций ФСБ». Военно-патриотическая акция стартовала 22 октября, сообщает региональное правительства.

25 октября торжественное мероприятие в рамках проекта посетил Николай Любимов. Перед этим он осмотрел выставку, объединившую стендовые экспозиции образовательных организаций ведомства, видеофильмы и фотопрезентации, образцы вооружений и специальных технических средств. Глава региона и почётные гости также посетили страйкбольный тир.

Любимов поблагодарил организаторов акции за выбор Рязанской области в качестве площадки для её проведения. Он отметил, что проект уникальный и важный для молодёжи, а также формирует правильное отношение к понятию «защита Отечества».

По словам главы региона, акция заинтересовала жителей области, а особенно молодых людей, которые в подробностях смогли узнать о службе в органах безопасности, работе лучших профильных вузов страны, условиях поступления и учебы.

Также Николай Любимов принял участие в возложении цветов на мемориальном комплексе «Монумент Победы», которое состоялось в рамках военно-патриотической акции.

В свою очередь начальник регионального УФСБ Сергей Ерофеев поблагодарил губернатора за поддержку в организации и проведении акции.

После этого прошёл концерт, на котором выступили центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ и творческие коллективы пограничных институтов ФСБ России.


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