В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 27 октября, Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. По данным синоптиков, погода будет потенциально опасна из-за порывистого ветра. Он сохранится до 22:00 понедельника, 28 октября.
«Желтый» — третий из пяти возможных уровней погодной опасности. «Красный» и «оранжевый» предполагают разрушения и стихийные бедствия.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанка, нашедшая родителей в Белоруссии через 20 лет, вышла замуж
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.